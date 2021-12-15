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İstanbul'da 3 gün bu yollar trafiğe kapatılacak Valilik duyurdu

İstanbul'da 3 gün bu yollar trafiğe kapatılacak Valilik duyurdu

İstanbul Valiliği, yarın başlayıp 3 gün devam edecek olan 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatifleri açıkladı.

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İstanbul Valiliği, yarın Şişli’de bulunan İstanbul Kongre Merkezi’nde 16-18 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 3.Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Kapanacak yollar şu şekilde; Taşkışla Caddesi, 15 Aralık 2021 günü akşam 21.00’de başlayıp 18 Aralık 2021 akşamı program bitimine kadar üç gün süreyle Askerocağı Cadde Kesişimi (22-021) Nolu ışıklar ve Kadırgalar Cadde Kesişimi (22-022) Nolu ışıklardan iki yönlü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacak. Mim Kemal Öke Caddesi, 17 ve 18 Aralık 2021 günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Vali Konağı Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergahlar ise şöyle; Vali Konağı Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mete Caddesi, Askerocağı Caddesi, Maçka Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi

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