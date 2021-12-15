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Yerli muzda 6 çeşit tescillenecek Mersin Valisi duyurdu

Yerli muzda 6 çeşit tescillenecek Mersin Valisi duyurdu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescile sunulan 6 yeni muz çeşidinin verim, kalite ve kazanç anlamında üreticilere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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Vali Su, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde kalite ve verimi yüksek 'Alata Azmanı' cinsi muzun hasadını gerçekleştirdi.

Hasat sonrasında konuşan Su, enstitünün muz ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğünü, Alata Azmanı cinsi muzun 2019 yılında tescil ettirildiğini ve özel sektörün hizmetine sunulduğunu belirtti.

Vali Su, "Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitümüzde 'Alata Azmanı' cinsi muzumuzun hasadını başlatmış olduk. Tabi bu cins 2019'da enstitümüz tarafından tescili yapıldı. 2020 yılında 2 milyon fide toprakla buluşturuldu. Verimi yüksek kaliteli bir muz. Çiftçilerimiz bu cinsten faydalanacaklar. Bu anlamda çiftçilerimize hayırlı olsun. İyi kazançlar diliyorum" dedi.

Enstitü tarafından çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Vali Su, "Yeni dönemde de yine değişik muzlarımızdan selekte edilen 6 çeşit daha muz adayının tescili yönünde çalışmaları devam ediyor. Bunlar gerçekleştiğinde soğuğa da dayanıklı türler, bodur olan türler var. Sanayide kullanılabilecek hem cips üretiminde, kızartmalık olarak, hem yemeklik olarak kullanılabilecek türler var. Kısa sürede bunların tescilini alıp vatandaşlarımızın üretimi için onların hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.
Vali Su diğer muz çeşitlerinde yürütülen çalışmalarla ilgili enstitü müdür Doç. Dr. Davut Keleş'ten bilgiler aldı.

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