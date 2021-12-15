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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in diline düştük Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in diline düştük Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı

Geçtiğimiz yıllarda büyük krizle boğuşan Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin desteğiyle toparlanan Yunanistan, ekonomik kriz için Türkiye'ye önerilerde bulundu.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile ilgili konuştu. Alman medyasına konuşan Miçotakis, “Ekonomik kriz bütün bölgede istikrarsızlığa sebep olabilir” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Alman Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulundu. Son dönemde bölgede yaşananları ve Türk Lirası’nın değer kaybı ve enflasyonu değerlendiren Miçotakis, Türkiye’de yaşananların bütün bölgedeki istikrarı riske atabileceğini söyledi.

Miçotakis, “Türkiye’nin ekonomik kriz yaşamasını istemeyiz çünkü bu durum bütün bölgeyi istikrarsızlaştırabilir” dedi. Son dönemde Türkiye ile Ynanistan arasında yaşanan gerilimlere de değinen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslendi.

Miçotakis, “Biz birbirimizle mücadele ederken gerekçelere dayandırıyoruz. Gelin geçmişe değil geleceğe bakmaya başlayalım” dedi. Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilimde Almanya’dan daha çok destek beklediklerini de dile getirdi.

Miçotakis, “Berlin nötr bir şekilde yaklaşmalı. Biz aynı Avrupalı ailenin ferdiyiz” ifadesini kullandı.

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