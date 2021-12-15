İstanbul'da suya büyük zam! İBB Belediye Meclisi kararı!

İstanbul'da suya yüzde 20.58 zam yapıldı. Peş peşe gelen zam haberlerinden sonra şebeke suyuna da zam geldi. İBB Belediye Meclisi'nden suya zam kararı çıktı. İlk teklifin yüzde 57 olduğu öğrenildi.Abone ol
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 20.58 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.İBB Belediye Meclisi'nden suya zam kararı çıktı.
İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2.Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.
İSKİ'nin yüzde 57 zam teklifi yaptığı ancak AK Parti ve MHP teklifiyle reddedildiği ortaya çıktı. AK Parti'nin yüzde 20'lik teklifinin oy çokluğuyla yapıldığı ortaya çıktı. İnsani kullanım hakkı da yılbaşından itibaren yeniden devreye girecek.
Suya en son eylül ayında 15,62 zam yapılmıştı.