BIST 2.174
DOLAR 14,79
EURO 16,66
ALTIN 841,87
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener sordu: Emekli 1600 lira maaşla nasıl geçinir?

Meral Akşener sordu: Emekli 1600 lira maaşla nasıl geçinir?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.
Esnafları ziyaret ettiğini, dertlerini dinlediğini, işsiz gençlerin feryadını duyduğunu ifade eden Akşener, karşılaştığı sorunların çözümü için geziler yaptığını dile getirdi.

5 maaş alan danışmanlar varken...

Çok düşük emekli maaşlarıyla insanların geçim derdinde olduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti: "5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir? Bunların konuşulmasını sağlamak için yollardayım. Sizin derdiniz konuşulur, bunlara çözüm üretilirse vatandaş kazanır. Bir restoran, müşterisine birinci sınıf hizmet üretirse kazanır. Yani rekabet hizmet ürettirir. Siz seçmensiniz. Bizim isteğimiz seçmenin velinimet olması. Seçmen velinimet olunca herkes buraya gelir."

OHAL çıkışı: Bu can bu bedende oldukça...

Meral Akşener, ekonomik sıkıntılar nedeniyle OHAL tartışmalarının olduğuna değinerek, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, beraberindekilerle daha sonra Afşin ilçesine hareket etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da çocuklarına işkence edip dehşeti yaşattı! Cabi baba bakın ne ceza aldı
Şanlıurfa'da çocuklarına işkence edip dehşeti yaşattı! Cabi baba bakın ne ceza aldı
Belçika istihbarat kurumu PKK'nın gerçek yüzünü raporda anlattı
Belçika istihbarat kurumu PKK'nın gerçek yüzünü raporda anlattı
Kuruluş Ertuğrul Selçuklu Veziri Alemşah kimdir tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Ertuğrul Selçuklu Veziri Alemşah kimdir tarihte nasıl öldü?
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Her Publicis Groupe çalışanı, dünyanın herhangi bir yerinde, her yıl altı haftaya kadar çalışabilecek
Her Publicis Groupe çalışanı, dünyanın herhangi bir yerinde, her yıl altı haftaya kadar çalışabilecek
Mersin'de geri sayım! Türkiye'ye katkısı yaklaşık 50 milyar dolar olacak
Mersin'de geri sayım! Türkiye'ye katkısı yaklaşık 50 milyar dolar olacak
Samsun'da eşini boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı
Samsun'da eşini boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in diline düştük Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in diline düştük Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?
Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?
VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım
VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım