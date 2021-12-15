Antalya'da topraksız üretti 200 TL'ye satıyor! Taleplere yetişemiyor: Çok büyük avantaj sağlıyor
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde örtü altı serada topraksız gül üretimi yapan Ziraat Mühendisi Esra Okan, yaklaşan yılbaşıyla birlikte taleplere yetişemiyor.
Antalya'nın en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Aksu ilçesinde toplam 200 bin dekar alandaki tarımsal üretimin 50 bin dekarı örtü altında yapılıyor. Bazı çiftçiler seralarında sebzelerin yanı sıra farklı ürünler de yetiştiriyor.
Ziraat Mühendisi Esra Okan da 3 yıldır Çamköy Mahallesi'ndeki 8 dekarlık serasında topraksız gül yetiştiriciliği yapıyor. Topraksız serada 12 ay ürün alan Okan, son dönemde iç piyasadaki taleplere yetişemediklerini belirtti.
Satışlarının tamamını yurt içine yaptıklarını belirten Esra Okan, “Güllerimizi yurt dışına gönderemiyoruz, çünkü yurt içi ihtiyacını ancak karşılayabiliyoruz." dedi.
Okan "Satışlarımızı elden toptancılara ve mezat yöntemiyle satış yapıyoruz. Çiçek satış noktaları aracılığıyla İstanbul ve Ankara’ya gönderebiliyoruz” diye konuştu.