Dolardan yeni tarihi rekor geldi! Bu akşam FED, yarın saat 14:00'te Merkez Bankası bekleniyor

Merkez Bankası doların 15 liranın kapısından dönmesinin ardından piyasaya 4. kez doğrudan müdahale etmiş ve 2.5 milyar dolar satmıştı. Dolar kuru TCMB'nin dördüncü müdahalesiyle pazartesi 13,66'ya kadar gerilemişti. Dolar güne 14,50'li seviyelerden başlamasının ardından gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14,78'ya taşıdı.

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Dolar/TL pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilmişti. Salı günü öğleden sonra yeniden yükselişe geçen dolar kuru, az önce tarihi rekorunu 14,78 TL'ye taşıdı. Doların hafta başında 14,75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemişti.

Saat 16:45 itibariyle piyasalar: Dolar 14.78 liraya yükselirken, euro da 16.67 lirayı geride bıraktı. Gram altın 839 liradan çeyrek altın ise bin 371 liradan satılıyor.

Saat 16:15 itibariyle piyasalar: Dolar 14.76 TL'yi gördükten sora biraz geri çekildi ve şu saatlerde 14.70 lira seviyesinin üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Euro ise 16.56 liranın üzerinde. Gram altın 838 liradan çeyrek altın ise bin 370 liradan satılıyor.

Yılbaşından bu yana TL yüzde 95 değer kaybetti!

Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra Aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95 değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Dolar/TL'nin 3 aylık ima edilen oynaklığı Aralık başında 47.55'e kadar yükselirken 1 aylık ima edilen oynaklığı da 3 yılın zirvesine tırmanmıştı.

Merkez Bankası'nın son müdahalesi en büyüğü oldu

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2.5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.

EkonomiDolar zirvesini 14,76 liraya çıkardı

Fed ve TCMB'nin faiz kararları bekleniyor

15 Aralık 2021 14:30

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Dolar güne 14,50'li seviyelerden başlamasının ardından gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14,76'ya taşıdı

Doların hafta başında 14,75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13,80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.

Fed ve TCMB'nin faiz kararları bekleniyor

Öte yandan bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı bekleniyor. Fed bir önceki toplantıda faiz oranında artışa gitmezken, varlık alımlarında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmişti.

Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz kararını yarın 14.00'da verecek. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirim yapılarak yüzde 14'e çekilmesi yönünde.