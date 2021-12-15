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Esenler'de, Dünya Çay Günü'nde 73 çeşit çay ikram edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenler'de, Dünya Çay Günü'nde 73 çeşit çay ikram edildi

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla vatandaşlara 73 çeşit çay ikram etti.

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Belediye tarafından Dörtyol Meydanı'nda kurulan çadırda, Dünya Çay Günü dolayısıyla semaverlerde 73 çeşit çay demlendi.

Demlenen çaylar, çadırı ziyaret eden vatandaşlara, değişik ülkelerin gençleri tarafından sunuldu.

Müzik eşliğinde çay içen kişilere, lokum da verildi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, yaptığı açıklamada, çayın, kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

İki kişi bir araya geldiğinde ilk söylenilen şeyin çay olduğunu ifade eden Cerrahoğlu, bu anlamlı günde, soğuk havada insanlara sıcak çay ikram ettiklerini belirtti.

Bugün akşama kadar çay ikramının devam edeceğini anlatan Cerrahoğlu, ayrıca ilçedeki 39 çağ ocağında da gün boyu ücretsiz çay dağıtımı yapıldığını kaydetti.

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