BIST 2.174
DOLAR 14,79
EURO 16,66
ALTIN 841,87
HABER /  MAGAZİN

İtalyan şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı

İtalyan şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı

İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Abone ol

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

"Her şey yolunda"

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

İtalyan şef Zanna’nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, “Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar” dedi.

Ortak velayet

8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. 

Çay içme teklifine ''İnşallah bir dahakine'' dedi

Danilo Zanna adliyeden ayrılırken bir memurun çay içelim teklifine ''İnşallah bir dahakine'' dedi. Zanna daha sonra "Aman aman bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Yanlış söyledim" dedi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...
Foto Galeri MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da 4 arkadaş kayıplara karıştı: Çok kötü durumdayız, perişan bir haldeyiz
Şanlıurfa'da 4 arkadaş kayıplara karıştı: Çok kötü durumdayız, perişan bir haldeyiz
Dolardan yeni tarihi rekor geldi! Bu akşam FED, yarın saat 14:00'te Merkez Bankası bekleniyor
Dolardan yeni tarihi rekor geldi! Bu akşam FED, yarın saat 14:00'te Merkez Bankası bekleniyor
RTÜK Konuşanlar cezasını açıkladı Netflix, Exxen, Halk TV'ye de ceza yağdı
RTÜK Konuşanlar cezasını açıkladı Netflix, Exxen, Halk TV'ye de ceza yağdı
Meral Akşener sordu: Emekli 1600 lira maaşla nasıl geçinir?
Meral Akşener sordu: Emekli 1600 lira maaşla nasıl geçinir?
Belçika istihbarat kurumu PKK'nın gerçek yüzünü raporda anlattı
Belçika istihbarat kurumu PKK'nın gerçek yüzünü raporda anlattı
Yerli malı haftası şiirleri 3. sınıf için 3 kıtalık kısa yerli malı haftası sözleri
Yerli malı haftası şiirleri 3. sınıf için 3 kıtalık kısa yerli malı haftası sözleri
Kuruluş Ertuğrul Selçuklu Veziri Alemşah kimdir tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Ertuğrul Selçuklu Veziri Alemşah kimdir tarihte nasıl öldü?
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
İstanbul'da suya büyük zam! İBB Belediye Meclisi kararı!
İstanbul'da suya büyük zam! İBB Belediye Meclisi kararı!
Her Publicis Groupe çalışanı, dünyanın herhangi bir yerinde, her yıl altı haftaya kadar çalışabilecek
Her Publicis Groupe çalışanı, dünyanın herhangi bir yerinde, her yıl altı haftaya kadar çalışabilecek