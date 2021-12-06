MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...
TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının eğlenceli jürisi Danilo Zanna anlaşmalı boşanmayı planladığı eşi Tuğçe Demirbilek ile bir türkü boşanamıyor! Aralarında 500 bin euroluk tazminat krizi çıktı.
TV8'de ekranlara gelen sevilen yarışma MasterChef'in jüri üyeliği yapan sempatik İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıl önce tatil için geldiği İstanbul'da tanışıp evlendiği, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek’in boşanma sürecinde '500 bin euroluk' tazminat krizi çıktı! Çift anlaşmalı olarak boşanacaklardı ancak tazminatta anlaşamadıkları için süreç çıkmaza girdi.
Anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz “anlaşamadığı” için boşanma davası açamadı.
1 milyon Euro tazminat
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tuğçe Demirbilek'in, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep ettiği ifade ediliyor
Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki ismin, tazminat konusunda hemfikir olamadığı belirtildi.