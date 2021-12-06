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MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...

MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının eğlenceli jürisi Danilo Zanna anlaşmalı boşanmayı planladığı eşi Tuğçe Demirbilek ile bir türkü boşanamıyor! Aralarında 500 bin euroluk tazminat krizi çıktı.

MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...

TV8'de ekranlara gelen sevilen yarışma MasterChef'in jüri üyeliği yapan sempatik İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıl önce tatil için geldiği İstanbul'da tanışıp evlendiği, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek’in boşanma sürecinde '500 bin euroluk' tazminat krizi çıktı! Çift anlaşmalı olarak boşanacaklardı ancak tazminatta anlaşamadıkları için süreç çıkmaza girdi.

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MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...

Anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz “anlaşamadığı” için boşanma davası açamadı.

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MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...

 1 milyon Euro tazminat

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tuğçe Demirbilek'in, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep ettiği ifade ediliyor

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MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...

Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki ismin, tazminat konusunda hemfikir olamadığı belirtildi. 

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