MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...

TV8'de ekranlara gelen sevilen yarışma MasterChef'in jüri üyeliği yapan sempatik İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıl önce tatil için geldiği İstanbul'da tanışıp evlendiği, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek’in boşanma sürecinde '500 bin euroluk' tazminat krizi çıktı! Çift anlaşmalı olarak boşanacaklardı ancak tazminatta anlaşamadıkları için süreç çıkmaza girdi.