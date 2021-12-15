Boran Alp kimdir tarihte nasıl öldü Boran Alp kısaca hayatı

Boran Alp rolünü oynayan Yiğit Uçan, İstanbul'da doğu ve çeşitli dizilerle ekranda yer aldı. Şu sıralar ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp'e hayat veriyor. Peki, Yiğit Uçan aslen nereli?

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Boran Alp ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp karakterine hayat veren Yiğit Uçan kimdir? Dizide Osman Bey'in en sevdiği alplerinden olan Boran tarihte kimdir? İşte, Boran Alp hakkında...

Boran Alp kimdir: Boran, Osman Bey'in yakın arkadaşı ve sevdiği bir alpidir. Osman Bey emri ile canını verebilecek sadık bir asker ve korkmayan bir yiğittir. Kayı obasının sevilen alplerinden biri olan Boran oldukça zeki ve çevikde bir alptir.

Yiğit Uçan kimdir: Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Bosna Herseklidir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında dünyaevine giren Yiğit Uçan'ın iki çocuğu vardır.

2018 yılında TRT ekranlarına gelen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2019’dan itibaren Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterini canlandırdı.