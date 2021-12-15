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Millet İttifakının Kılıçdaroğlu sessizliğini AK Partili Hamza Dağ tiye aldı

Millet İttifakının Kılıçdaroğlu sessizliğini AK Partili Hamza Dağ tiye aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım" sözü karşısında ittifakın sessiz kalması durumunu tiye aldı.

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Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez net konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı karşısında Millet İttifakındaki sessizliği, "Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum. İttifak: 404 not found" sözleriyle tiye aldı.

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