Avrupa Birliği: Rusya'ya karşı eşi görülmemiş önlemler almaya hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'yı Ukrayna konusunda sert sözlerle uyardı.

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UKRAYNA ile Rusya arasında yaşanan gerilim, Avrupa Birliği'nde (AB) gündemin ilk sırasında yer almayı sürdürüyor.

İki ülke arasında savaş yaşanacağı söylentilerinin yükseldiği bir dönemde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, takındıkları tavrı açıkladı.

Avrupa Parlamentosunda konuşan Ursula von der Leyen, Rusya'nın finans ve enerji sektörlerini hedef alan mevcut yaptırımların ötesine geçen seçenekler geliştirmek için ABD ile yakın bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Komisyonu Başkanı, "Daha fazla saldırganlığa karşı tepkimiz, bu mevcut yaptırım rejimlerinin dirençli bir şekilde genişletilmesi biçimini alabilir" dedi.

Ursula von der Leyen, "Rusya için ciddi sonuçları olan eşi görülmemiş ek önlemler almaya hazırız" ifadesini kullandı.