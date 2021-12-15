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Halid Meşal: Türkiye bölgede İsrail'den üstün

Halid Meşal: Türkiye bölgede İsrail'den üstün

İSTANBUL'da gazetecilerle bir araya gelen Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin Filistin'de İsrail'den üstün hale geldiğini belirtti.

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Filistin İletişimciler ve Medya Derneğinin (FİMED) düzenlediği toplantıda sorularına yanıtlayan Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, işgalci İsrail'in artık bölgede üstün olmadığına vurgu yaptı.

Halid Meşal, "Türkiye, bölgede işgalci İsrail'den üstün hale geldi. Türkiye, Batı'nın gözünde bile bölgede ondan üstün konuma geçti" ifadelerini kullandı.

Batı'nın İsrail işgal projesine yaptığı yatırımın azaldığına dikkat çeken Meşal, İsrail'in dünyadaki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirtti.

"Hedeflerine ulaşamıyorlar"

İşgalcilerin askeri, teknolojik ve maddi olarak üstün olmasına rağmen bölgedeki hedeflerine ulaşamadığını dile getiren Halid Meşal, "İşgalin bölgesel oyuncuların dengesindeki konumu bir süre ilk sırayı yerleşmişti ama şimdi giderek gerilere düştü. Batı'nın Siyonist projeye yaptığı yatırımın azalmaya başladığına tanık oluyoruz. Maddi olanaklarına rağmen bu bölgede istikrar hedefine ulaşamıyorlar, kimseye güven vermiyorlar." dedi.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapan ülkeleri kınadıklarını dile getiren Meşal, "Şimdiye kadar İsrail ile işbirliği yapan hiçbir Arap ülkesi bundan fayda sağlamadı" şeklinde konuştu.

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