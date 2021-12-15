Türkiye 15 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 325 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 122 milyon 37 bin 127'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Aralık 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 239 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aşının sonuçlarını biliyoruz. Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.