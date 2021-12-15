Konya'da pancar yüklü TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ile kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.Abone ol
KONYA Karapınar karayolu Gazi Osmanpaşa Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada; E.Y. yönetimindeki 42 ABH 820 plakalı pancar yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen Cihanbir Cihanoğlu'nun kullandığı 42 BJ 221 plakalı kamyonet ve Mustafa Yaylacı yönetimindeki 42 AAC 405 plakalı kamyona çarptı.
Kazada sürücülerden Cihanbir Cihanoğlu yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Cihanoğlu, çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan Cihanoğlu, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.