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Hatay'da silahla yaralanan köpeğin sahibinden tepki

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da silahla yaralanan köpeğin sahibinden tepki

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahipli Kangal cinsi köpek, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vuruldu, sahibi tepki gösterdi.

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HATAY'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurteres Mahallesi'nde 'Rolex' isimli Kangal cinsi köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vuruldu. Bacak kısmından yaralanan köpek veterinere götürüldü.

Köpeğin sahibi Ekrem Yılmaz, 1 yaşındaki köpeğiyle bahçeye gittiklerini bir anda yanından kaybolduğunu belirterek, "Yanımdan kaybolduktan sonra peşine düştüm ama bir türlü kendisini bulamadım. Sosyal medyada kayıp ilanları verdim ve belediyeden bile anons yaptırdım. Bugün bana haberi geldi. Yaralı olduğunu söylediler. Köpeğimin yanına gittiğim zaman sol arka bacağından yaralı olduğunu gördüm ve dünden beri kanaması var" dedi.

Bu yapılanın insanlık dışı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kimsenin ne sahipli ne sahipsiz hayvanlara bu şekilde eziyet etmeye hakkı yok. Benim köpeğim çok uysal bir köpek can dostu. Kimler bu hayvanlara böyle eziyet ediyorsa elleri kırılsın" diyerek tepkisini dile getirdi.

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