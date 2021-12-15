HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in SİHA rahatsızlığı

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde partisi adına konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, terörle mücadelede Mehmetçik'in elini güçlendiren SİHA'lardan rahatsız oldu.

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HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan SİHA'lardan rahatsız oldu, terörle mücadelede Mehmetçik'in gücüne güç atan araçları 'sorun' olarak değerlendirdi.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde partisi adına konuşan Taşdemir, 2017 yılındaki terör operasyonuna atıf yaparak, "SİHA'lar sivilleri vurdu" yalanını bir kez daha gündeme getirdi. Etkisiz hale getirilenlerin terörist olduğu gerçeğinin üstünü örtmeye çalıştı.

HDP'li Taşdemir, "Bir diğer sorun ise tabii ki SİHA'lar. Bu silahlı insansız hava araçları artık insanları yargısızca infaz eden araçlara döndüğü için dünya çapında da çokça eleştirilen silahlar bunlar" ifadelerini kullandı.