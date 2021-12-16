Danilo Zanna eşinden boşandı mı Türk eşi Tuğçe Altınbilek kimdir?

Masterchef'ün ünlü jürisi İtalyan Danilo Zanna 9 yıllık Türk eşi Tuğçe Altınbilek'ten anlaşmalı olarak boşandı. Bu haberin ardından İtalya şefin hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki Danilo Zanna kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Boşandığı eşi Tuğçe Altınbilek kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Danilo Şef 9 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012’de evlenmiş, 2013’te de oğulları dünyaya gelmişti. 9 yıllık evli olan ikili, geçen günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını duyurdmuştu ve Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. Peki Danilo Zanna kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Boşandığı eşi Tuğçe Altınbilek kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağını harmanladığı bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır.