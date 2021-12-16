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Türk Lirası son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti? İşte sıralı liste

Türk Lirası son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti? İşte sıralı liste

Dolar rekor üstüne rekor kırarken Türk Lirası son bir yılda sadece dolar karşısında değil Pakistan Rupisi, Romanya Leyi, Bulgaristan Levası gibi bir çok para birimi karşısında yüzde 80'den fazla değer kaybetti. İşte bir yılda eriyen Türk Lirası'nın kaybettiği para birimleri...

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Dolar güne 15 lira sınırını aşarak başlarken, Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı devam ediyor. Lira, sadece dolar karşısında değil, İngiliz sterlininden Çin yuanına, Pakistan rupisinden Danimarka kronuna kadar dünyanın hemen hemen tüm para birimleri karşısında sert değer kayıpları yaşıyor.

TCMB’in ilan ettiği gösterge kurlara göre, TL’nin diğer ülke para birimleri karşısındaki değer kaybı derlendi. Son bir yılda TL, en fazla değer kaybını Çin yuanı karşısında yaşadı. Dolar/TL bir yılda yüzde 86,3 oranında artarken, Yuan/TL kurundaki artış yüzde 92,2 oldu.

Türk Lirası, Pakistan Rupisi karşısında bir yılda yüzde 68'den fazla değer kaybederken, İran Riyali karşısındaki değer kaybı ise yüzde 86'yı geçti.

Bulgar Levası, Türk lirası karşısında yüzde 73 değer kazanırken, Rumen Leyi yüzde 70 değer kazandı...

İşte Türk Lirası'ın bir yıldaki değer kaybının tablosu...

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