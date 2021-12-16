Ankara hava durumu kar başladı meteoroloji günlük tahmini duyurdu

ANKARA hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu, gece başlayan kar yağışı Ankara'da etkili oldu. Ankara hava durumu saatlik yeni tahminlere göre kar yağışı yarın etkisini arttıracak. 16 Aralık Ankara hava durumu 5 günlük haritalı tahmin ve saatlik hava durumu raporu

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ANKARA hava durumu için meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu tahmin tuttu ve Ankara'da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah karşı etkisini arttıran kar yağışı Ankara'yı beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının Ankara saatlik hava durumu raporuna göre etkisini arttıracağı belirtildi. Bugün Ankara'da en düşük sıcaklık 2 derece olacak. Gece sıcaklık değerleri eksi değerleri görecek.

Ankara bugün çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı düşüyor: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar kuvvetini arttırıyor: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.