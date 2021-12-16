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Ali Babacan'dan faiz kararı öncesi tepki: Benzine kibrit çakıyorsunuz

Ali Babacan'dan faiz kararı öncesi tepki: Benzine kibrit çakıyorsunuz

Dolar kurunun 15 lirayı geçmesi üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından daha önce yapığı konuşmadan bir kesit paylaşarak iktidarı eleştirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar kurunun 15 lirayı geçmesi üzerine daha önce yaptığı konuşmadan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi. Babacan, "Benzine kibrit çakıyorsunuz, patlayarak yanıyor. Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz?" diye sordu.

Babacan, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
“Eylül'de faizi indirdi, kur arttı, enflasyon arttı. Ekim'de Merkez Bankası faiz indirince ne oldu? Kur yine arttı, enflasyon arttı. Kasım'da üçüncü kez Merkez Bankası yine faiz indirdi, yine kur arttı, yine enflasyon arttı. Üç kere denediniz.

Faiz talimatla düşmez. Bunlar ne yapıyor? Benzine kibrit çakıyor, patlıyor, yanıyor. ‘Allah Allah böyle olmaması lazımdı’ diyor. İkinci ay yine benzine kibrit çakıyor, yine patlıyor, yine yanıyor. ‘Allah Allah, niye böyle oluyor’ diyorlar. Üçüncü kere yine kibrit çakıyor, benzin yanıyor, patlıyor, ‘Niye bu oluyor’ diyorlar.

İnanın bu kadar basit ya. Allah aşkına anlamıyor musunuz diye buradan soruyorum kendilerine. Daha görmüyor musunuz? Anlamadınız mı? Öğrenmiyor musunuz? Hadi bilmiyorsunuz, yaptığınız deneylerden de en ufak bir şey öğrenmediniz mi? Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz?”

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