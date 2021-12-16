BIST 2.183
DOLAR 15,19
EURO 17,21
ALTIN 871,61
HABER /  POLİTİKA

Muhalefet partileri ekonomi için toplandı

Muhalefet partileri ekonomi için toplandı

TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Abone ol

TBMM halkla ilişkiler binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katıldı.

Ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Muhalefet partileri arasında ekonomiye ilişkin toplantıların devam edeceği kaydedildi.

Ekonomideki gidişatı değerlendirmek üzere muhalefet partilerinin yaptığı ilk toplantı, kasım ayının sonunda yapılmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine kallavi zam! Bu gece yarısı 50 kuruş zamlanacak
Benzine kallavi zam! Bu gece yarısı 50 kuruş zamlanacak
Kriptocu Faruk Fatih Özer 400 bin kişiyi dolandırmıştı: 8 aydır sırra kadem bastı!
Kriptocu Faruk Fatih Özer 400 bin kişiyi dolandırmıştı: 8 aydır sırra kadem bastı!
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! ÖSYM Başkanı Twiteter'dan tercih tarihlerini duyurdu
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! ÖSYM Başkanı Twiteter'dan tercih tarihlerini duyurdu
Marketlere fahiş fiyat denetimi Tek tek ürünler kontrol ediliyor
Marketlere fahiş fiyat denetimi Tek tek ürünler kontrol ediliyor
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 2022 ödemeleri kaç para oldu yeni AGİ 2022 zamlı tablo
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 2022 ödemeleri kaç para oldu yeni AGİ 2022 zamlı tablo
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2022 AGİ ödemesi kaç para oldu yeni 2022 AGİ
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2022 AGİ ödemesi kaç para oldu yeni 2022 AGİ
Hatay'da şoke eden olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı
Hatay'da şoke eden olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı
2022 yılı asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
2022 yılı asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Nureddin Nebati'den flaş asgari ücrette beklenen açıklama
Nureddin Nebati'den flaş asgari ücrette beklenen açıklama