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Nureddin Nebati'den flaş asgari ücrette beklenen açıklama

Nureddin Nebati'den flaş asgari ücrette beklenen açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

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Asgari ücret bugün açıklanacağı haberleri sonrası gözler hükümette. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati TBMM'de asgari ücretle ilgili vekillerin soruları yanıtlayarak "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Komisyon bu hafta içinde 4'üncü ve son toplantısını yapıyor. Tespit komisyonunun son toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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