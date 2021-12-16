Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 2022 zammı kaç para oldu son haber geldi

2022 yılı asgari ücret zammının netleşmesinin ardından 2022 yılı AGİ ödemeleri de belli olacak, zamlı AGİ ödemeleri ocak 2022'de yatacak. Maaşın dışında çalışana ödenecek olan AGİ 2022 ödemeleri kaç para olacak? 2021 yılında 456,13 TL lira olan evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ ödemesi 2022 yılında ne kadar olacak?

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AGİ 2022 tutarları ne kadar olacak araştırması bugün milyonlarca çalışanın gündeminde. 2022 yılı asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte çalışanların Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemelerine de zam yapılacak. 2022 zamlı hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenecek. Peki bekar çalışan AGİ ödemesi, eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ ödemesi, 3 çocuklu eşi çalışmayan AGİ ödemesi nasıl olacak? 2022 AGİ ödemesi tablosu

AGİ ne kadar olacak:

AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, ‘İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.’ dedi.

AGİ maaşa etkisi nasıl:

Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.

Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.

AGİ Dahil asgari ücret tutarları:

2021 AGİ ücretleri:

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91

AGİ ödenmeyen işçi ne yapmalı:

AGİ ödemesi işveren tarafından yapılmayan işçi Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına, hem de Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayette bulunmalıdır.

AGİ ödenmezse işçi sözleşmesini feshedebilir mi:

AGİ'si ödenmeyen işçi haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır. AGİ, İş Kanunu'nun tanımladığı ücretin bir parçasıdır ve ücretlerin belirli bir süre ödenmemesi İş Kanunu'na göre işçiye derhal haklı fesih hakkı vermektedir.

AGİ ödemeyen işverene ne verilir:

AGİ ödemelerinin yapılmamasının işveren için de cezai sonuçları vardır. İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.