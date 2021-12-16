Özgür Demirtaş bebek maması etiketi paylaşıp "Asgari ücrete yapılacak zam gelmeden bitti" dedi

Asgari ücret konusundaki hesaplaması bazı kesimlerce eleştirilen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bebek maması zammını gösteren etiketleri paylaşıp "Noldu?" diye sordu...

Abone ol

Ekonomist Özgür Demirtaş, bazı kesimlerin tepkisini çeken asgari ücret açıklamalarına bir yenisini ekledi. Bebek mamasına gelen zammın etiketlerini paylaşan Demirtaş, "Noldu? Asgari ücrete yapılacak zam gelmeden BİTTİ…" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım." paylaşımı yapmıştı.

Asgari ücreti isterseniz 100 bin TL yapın...

Bu paylaşımı sonrası "Özgür Demirtaş asgari ücretin 4 bin liranın altında olmasını istiyor" eleştirileri üzerine Demirtaş, "Enflasyon belasının olduğu yerde isterseniz Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz yine 4 yıl öncenin 2000TL maaşından az olur diyorum. Boş kağıda Fotokopi çekerek yeni paranın yaratılmak zorunda olduğu bir ekonomide, Asgari ücreti isterseniz 100 BİN TL yapın işe yaramaz. Önemli olan Asgari ücretin kendisi değil. O ücretle ne kadar alabildiğinizdir. Asgari ücret ciddi arttırılacak ama işe yaramayacak…" ifadelerini kullanmıştı.

Ne oldu? Asgari ücrete yapılacak zam gelmeden bitti!

Özgür Demirtaş, bugün de sosyal medya hesabından bebek mamasına gelen zammı gösteren fiyat etiketlerini "Noldu? Asgari ücrete yapılacak zam gelmeden BİTTİ… Şimdi Anladınız mı kardeşim niye yıllardır haykırarak anlatmaya çalışmamı…" notuyla paylaştı...