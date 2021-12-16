Bomba kulis! Ali Babacan'dan Lütfi Elvan'a transfer teklifi! Elvan DEVA Partisi'ne mi geçiyor?

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Lütfi Elvan'a, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kanca attı. Babacan'ın transfer etmek istediği Lütfi Elvan ne yapacak?.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lütfi Elvan planı ne?.. İşte kulislerden son bilgiler...

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Faiz indirimine karşı çıktığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan'la ilgili kulisler çalkalanıyor. Elvan'ın bir süredir DEVA Partisi ya da Gelecek Partisi'ne geçebileceği konuşuluyordu. Elvan'a ilk resmi teklifin Ali BabacaN'ın DEVA Partisi'nden geldiği iddia idildi.

Ali Babacan'ın ekonomi ekibine katılır mısın!

Cumhuriyet'in haberine göre; edinilen bilgiye göre, Elvan’a DEVA Partisi’nden “teklif geldi.” Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ın ülke ekonomisindeki son durum üzerine partisinde ekonomiyle ilgili “yeni bir ekip kurduğu ve Elvan’ı da bu ekibe dahil etmek istediği” belirtildi.

Lütfi Elvan iki partiye de 'evet' demedi!

Elvan'a Ahmet Davutoğl'nun Gelecek Partisi'nden de teklif gittiği belirtiliyor. Bu süreçte Elvan, her iki partiden gelen teklife de “evet” demedi. Elvan’ın da yakın çevresine “yaşanan süreçle ilgili partisi AK Parti’yle ve Erdoğan’la kırgınlık yaşamadığını, bir süre dinlenmek istediğini" söylediği belirtiliyor.

Erdoğan, Lütfi Elvan'a yeni görev verecek

Bakanlıktan ayrılmasının ardından “gerek hükümet ile ilgili gerekse AK Parti ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığı, aksine sessizliğini koruduğu” gerekçesiyle Erdoğan’ın “Elvan’a sahip çıktığı, Cumhurbaşkanlığı’nda ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor.