BIST 2.186
DOLAR 15,12
EURO 17,13
ALTIN 866,13
HABER /  MEDYA

Fransız ajansından skandal Türkiye haritası! Ayrıntı büyük tepki çekti

Fransız ajansından skandal Türkiye haritası! Ayrıntı büyük tepki çekti

Dünyanın en büyük üçüncü haber ajansı Agence France-Press yayınladığı haritada İstanbul'un bir bölümü ile Trakya, Türk SİHA'larından bahsedilen kısmı çıkardı.

Abone ol

Paris merkezli AFP haber ajansı, dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi. Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi. SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, skandal ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operayonu, yoğun tepkilere neden oldu.



Fransa ve Yunanistan'ın askeri anlaşmaları
Fransa ve Yunanistan, son dönemde yaptıkları anlaşmalarla öne çıkıyor. 3 milyar dolarlık savunma anlaşmasına imza atılırken, üçüncü bir ülkenin saldırması halinde Fransa ve Yunanistan askeri iş birliği yapacak: Atina yönetimi ayrıca, Paris'ten 3 fırkateyn alacağını duyurmuş, 18 Rafale savaş uçağına ek olarak 6 uçak için daha sipariş vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 1'i yerli 5 yeni film
Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 1'i yerli 5 yeni film
Yunus Elitaş kimdir aslen nereli kaç yaşında? Yunus Elitaş biyografisi
Yunus Elitaş kimdir aslen nereli kaç yaşında? Yunus Elitaş biyografisi
Fahrettin Koca asistan hekimlerle buluştu Şikayetlerini dinledi
Fahrettin Koca asistan hekimlerle buluştu Şikayetlerini dinledi
Türk Lirası son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti? İşte sıralı liste
Türk Lirası son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti? İşte sıralı liste
Mahmut Gürcan aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Mahmut Gürcan aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ dedi! Şalvarını indirip kabusu yaşattı: Davada yeni gelişme
Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ dedi! Şalvarını indirip kabusu yaşattı: Davada yeni gelişme
Dövize limit getirilsin talebi! Türk Ticaret Kanunu hatırlatıldı
Dövize limit getirilsin talebi! Türk Ticaret Kanunu hatırlatıldı
Kocaeli'de otelde odaya giren görevliler şok oldu: Kanlar içinde ölü bulundu
Kocaeli'de otelde odaya giren görevliler şok oldu: Kanlar içinde ölü bulundu
Mahmut Gürcan kimdir aslen nereli çorap fabrikası nerede?
Mahmut Gürcan kimdir aslen nereli çorap fabrikası nerede?
Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Geri dönmemek üzere Mars’a gitmek istiyorum
Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Geri dönmemek üzere Mars’a gitmek istiyorum