Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ dedi! Şalvarını indirip kabusu yaşattı: Davada yeni gelişme

KOCAELİ'de vatandaşları "sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyerek kandıran ve cinsel içerikli video isteyen sözde hoca hakkında, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini sözde hoca olarak tanıtan Ömer S.'nin, kendisine başvuran bazı vatandaşlardan "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek cinsel içerikli video istediği, şahısların ise videoları çekerek Ömer S.’ye gönderdiği ortaya çıktı. Şüpheli Ömer S.’nin bu kişilerden para istemesi üzerine mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskınla zanlı yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ömer S. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ömer S.'nin insanlara kendisini sözde hoca olarak tanıttığı, "size cin musallat olmuş" diyerek ücret karşılığında vatandaşlara istismarda bulunduğu yer aldı. Sanık Ömer S.'nin "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.







Mağdur ne demişti?

Şikâyetçi ve davacı mağdur, ‘başına sürekli olarak talihsizlik geldiği için’ annesi ve anneannesiyle birlikte 19 Kasım’da Ömer San’ın evine gittiği belirtmişti. İlk ziyarette San’ın isteğiyle odada yalnız kaldıklarını aktaran mağdur ifadesinde "Ömer Hoca’yla baş başa kaldığımda bana ‘Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi’ dedi ve ardından ‘Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum’ dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım." diye konuşmuştu.



"Mastürbasyon yap, bunu yaparken de video kaydına al"

İfadesinde mağdur "Ömer Hoca bana ‘Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın’ dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana ‘Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin’ dedi. Ömer Hoca’ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana ‘Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder’ demişti.







"Ereksiyon olman lazım"

İfadesine göre mağdur video kaydını çekip yollamış ancak sırtı dönük olduğu için San kabul etmemişti. Mağdur, bir gün sonra bu defa arkadaşıyla birlikte San’ın evine gitmişti. San, arkadaşına ‘4 bin TL’ye aile koruma muskası’ hazırladığını söylemişti. Daha sonra San’ın arkadaşını gönderdiğini belirten mağdur "Arkadaşım odadan çıktıktan sonra Ömer Hoca bana ‘Ben de odadan çıkayım. Sen mastürbasyon yap, haz al. Eşcinsel cinler o sırada geliyor’ dedi. Ben ereksiyon olmayınca ‘O zaman benim yanımda mastürbasyon yap. Çünkü ereksiyon olman lazım. O anda eşcinsel cinler geliyor" demişti.



"Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle"

İfadeye göre San, mağdurdan kendisine dokunmasını istemiş, mağdura mastürbasyon yapmış. Mağdur, San’ın “Cinler bizi eşcinsel sansın”, “Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle”, “Cinleri topluyorum” dediğini ve “Toplanın, toplanın” diye kendi kendine konuştuğunu da anlatmıştı. Mağdur, San’ın kendisine öpüşmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu, şalvarını indirdiğini ve “Son bir cin kaldı. Bunu da alalım da yarına bırakmayalım” dediğini aktarmıştı.