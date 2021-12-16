Mahmut Gürcan aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

Resmi Gazete kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Mahmut Gürcan getirildi. Bu haberin ardından Mahmut Gürcan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Mahmut Gürcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahmut Gürcan hakkında merak edillenler.

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Mahmut Gürcan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic. Ldt. Şti Ortağı. İşte yeni Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan'ın kariyeri hakkında bilgiler...

Mahmut Gürcan 09/10/1966 tarihinde dünyaya geldi. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunudur. Refah Partisi geleneğinden gelen Mahmut Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yapmıştı. Aynı zamanda bir iş adamı olan, bir çok STK'da (Sivil Toplum ) yöneticiliği ve üyeliği bulunan Mahmut Gürcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Resmi Gazete kararı: Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararında "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınmış, Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Bakan Yardımcılığına Yunus Elitaş, atanmıştır" denildi.