Yunus Elitaş eşi ve çocukları kimdir? Yunus Elitaş ailesi

Resmi Gazete kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan isimlerden biri de Yunus Elitaş oldu. Bu haberin ardından Yunus Elitaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Yunus Elitaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yunus Elitaş eşi ve çocukları hakkında merak edillenler.

Abone ol

Yunus Elitaş Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atandı. Yunus Elitaş 2019 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğüne atanmıştı. İşte Yeni Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Yunus Elitaş'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler...

Yunus Elitaş 1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

Yunus Elitaş'ın eşi ve çocukları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atanan Yunus Elitaş, 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır.

Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babasıdır.