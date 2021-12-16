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İstanbul'da DEAŞ operasyonu Yabancı uyruklu şüpheliler gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu Yabancı uyruklu şüpheliler gözaltında

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13’ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13’ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre DEAŞ terör örgütünün Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgeler ile irtibatlı şekilde hareket eden veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde söz konusu örgüt saflarında bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalı gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki takibin ardından İstanbul’da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olan bu kişilere karşı Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Küçükçekmece, Pendik ve Tuzla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu ilçelerde 15 farklı adrese yönelik yapılan baskınlarda 13‘ü yabancı uyruklu ve biri Türk olmak üzere toplam 14 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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