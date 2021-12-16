BIST 2.190
DOLAR 15,06
EURO 17,07
ALTIN 867,97
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu 'Henüz başarmadım' deyin

Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu 'Henüz başarmadım' deyin

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yaptığı ziyareti eleştiren Ahmet Hakan, 'Ben henüz bir şey başarmadım ki? Ne gerek var bu fotoğrafa? Hatta ne gerek var bu ziyarete? Oyalamayın beni kardeşim' diye tepki göstermesini beklediğini yazdı.

Abone ol

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi daha önce 'övgülere boğduğunu' belirtti ve 'buna dayanarak ikaz görevini sürdürdüğünü' söyledi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "dostane ikazlarda" bulunduğunu belirtti.

Nebati'yi daha önce "övgülere boğduğunu" hatırlatan ve "buna dayanarak ikaz görevini sürdürdüğünü" söylene Hakan şöyle devam etti:

"Sayın Bakan. Artık bir stratejiye dayanmayan konuşmalar yapmıyorsunuz. Sütten ağzınız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz. Bu iyi, bu güzel, bu şahane. Fakat Sayın Bakan... Şu konuya aman dikkat: Bugünlerde size hayırlı olsun ziyaretleri oluyordur, olacaktır. Sizi ziyaret edenlere, 'Gelmeyin kardeşim, istemiyorum ziyaret miyaret' deyin. Ateşten bir gömlek giydiğinizi, kutlanacak bir durum olmadığını, ziyaretlerle vakit kaybedemeyeceğinizi söyleyin. Dün olayın fotoğraflarını gördüm: Devletin haber ajansının başındaki zat, sizi ziyarete gelmiş. Elinde sizin kocaman bir fotoğrafınız var. Bunu size hediye ediyor. Siz de alıyorsunuz. Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın! 'Ben henüz bir şey başarmadım ki? Ne gerek var bu fotoğrafa? Hatta ne gerek var bu ziyarete? Oyalamayın beni kardeşim' deyin. İnanın sizi ziyaret etmek isteyenler bile sizin bu tavrınızı asla yadırgamayacak, size hak verecek, kendi yaptıklarının yanlış olduğunu idrak edeceklerdir."

ÖNCEKİ HABERLER
Asansörde tecavüze kalkıştı! İlk ifadesinde 'şeytan'ı suçladı pişmanmış
Asansörde tecavüze kalkıştı! İlk ifadesinde 'şeytan'ı suçladı pişmanmış
Yunus Elitaş eşi ve çocukları kimdir? Yunus Elitaş ailesi
Yunus Elitaş eşi ve çocukları kimdir? Yunus Elitaş ailesi
Fransız ajansından skandal Türkiye haritası! Ayrıntı büyük tepki çekti
Fransız ajansından skandal Türkiye haritası! Ayrıntı büyük tepki çekti
Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 1'i yerli 5 yeni film
Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 1'i yerli 5 yeni film
Zoom sonunda Türkçe desteği ekledi Pandemi sonrası patlama yapmıştı
Zoom sonunda Türkçe desteği ekledi Pandemi sonrası patlama yapmıştı
Fahrettin Koca asistan hekimlerle buluştu Şikayetlerini dinledi
Fahrettin Koca asistan hekimlerle buluştu Şikayetlerini dinledi
Türk Lirası son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti? İşte sıralı liste
Türk Lirası son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti? İşte sıralı liste
Erzurum'da intihar teşebbüsü! 17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan atladı
Erzurum'da intihar teşebbüsü! 17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan atladı
Mahmut Gürcan aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Mahmut Gürcan aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ dedi! Şalvarını indirip kabusu yaşattı: Davada yeni gelişme
Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ dedi! Şalvarını indirip kabusu yaşattı: Davada yeni gelişme