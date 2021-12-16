Asansörde tecavüze kalkıştı! İlk ifadesinde 'şeytan'ı suçladı pişmanmış

İSTANBUL Esenyurt'taki lüks bir sitenin asansöründe bir kadına kamera önünde tecavüz girişiminde bulunan Filistinli sapık, ilk sorgusunda her şeyi itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Filistin uyruklu A.A, ifadesinde 'şeytana uydum, pişmanım" dedi.

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Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe genç bir kadına tecavüz girişiminde bulunan ve dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan Filistin uyruklu sapık tutuklanarak cezaevine konuldu. Sapık A.A savcılık ifadesinde şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu söyledi. İşte asansör tecavüzcüsünün o fidesi:

Daha önce o sitede oturdum 2 yıl

- Hakkımdaki suçlamayı anladım. 2016 yılından beri İstanbul Esenyurt'ta annem ve 4 kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Burada bir tavukçuda çalışıyorum. Olaydaki görüntüde yer alan kişi benim.

- Sitede daha önce 2 yıl kadar kaldım. Şimdi arkadaşlarım kalıyor. Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi. Onu almak için otoparka indim.

Peşinden gittim, şeytana uydum

- Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm. Peşinden gittim şeytana uydum. Önce kadın asansöre bindi sonra ben.

- Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım.