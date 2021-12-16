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Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! Cuma günü başlıyor: İşte fiyat tarifesi...

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! Cuma günü başlıyor: İşte fiyat tarifesi...

Benzin ve motorine gelen zamlar sonrasında Ankara’da taksici esnafının beklediği taksi ücretlerinin yeni tarifesi belli oldu.

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Doların Türk lirası karşısındaki tarihi yükselişin ardından akaryakıta gelen zam taksici esnafını zor durumda bıraktı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin yönetim kurulu onayıyla Ankara’da taksiler için yeni ücret tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.  Yeni ücret tarifesine göre Ankara’da taksimetre açılış ücreti 5 liradan 6 liraya yükselirken, kilometre ücreti de 3,70 liradan 4,70 liraya çıktı. Taksiye indi-bindi ücreti ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.

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