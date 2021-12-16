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Döviz kurları Diyanet'i de vurdu! 100 TL zam geldi: İşte tesbih ve kravatın fiyatı...

Döviz kurları Diyanet'i de vurdu! 100 TL zam geldi: İşte tesbih ve kravatın fiyatı...

Yükselen döviz kurları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da etkiledi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından satılan ürünlere zam geldi.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından satılan ve 9 Aralık günü 400 TL olan kravatın fiyatı, beş günde 500 TL’ye çıktı. Maraş İşi Nakış Mavi Kravat yüzde 25 zamlandı. Bu kravattan şimdiye kadar alan hiç kimse olmadı. Sim işlemeli kravat Diyanet'in sitesinde Maraş Dival İnce El İşçiliği Motifli olarak tanımlanıyor. 

Kasım ayında en ucuzu bin 50 TL olan damla kehribar tespihlerin fiyatı ise vakıf tarafından bin 100 TL'den satışa çıkarıldı. Beykoz Cami Ayasofya objesinin fiyatı da bin 200 TL'den bin 500 TL'ye yükseldi. Diyanet Vakfı seccade de satıyor. “Madalyon Kırmızı Uşak Halı Seccade” 3 bin 500 TL'den satışa sunuluyor ve fiyatı zam görmedi.

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