İstanbul'un barajlarında son durum Yağışlar ne kadar etkiledi?

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. 12 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76'ya çıktı.

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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti.

İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı 12 Aralık’ta yüzde 41,1'den 16 Aralık itibarıyla yüzde 43,76'ya yükseldi.

Son bir haftada yüzde 2,48 artış oldu. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.