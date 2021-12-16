20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! ÖSYM Başkanı Twiteter'dan tercih tarihlerini duyurdu

SAĞLIK Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih tarihleri belli oldu. Son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz." dedi.

20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuzunun ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Bakan Koca geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne demişti?

"Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir. 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır."

Tercih kılavuzunun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabileceğini anımsatan Koca, "40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır" demişti.