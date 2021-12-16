BIST 2.183
DOLAR 15,19
EURO 17,21
ALTIN 871,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da şoke eden olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı

Hatay'da şoke eden olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki kız doğum yaptı.

Abone ol

Şehir dışından İskenderun'daki yakınlarının yanına gelen F.K. karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorun şüphelenip kan tahlili istemesiyle hamile olduğu ortaya çıkan F.K.'nin doğum belirtileri de ortaya çıkmasıyla hastanedeki hemşirelerin yardımı ile doğum gerçekleştirildi.

Bekar olduğu öğrenilen ve hastanede doğum yapan F.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 yılı asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
2022 yılı asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Nureddin Nebati'den flaş asgari ücrette beklenen açıklama
Nureddin Nebati'den flaş asgari ücrette beklenen açıklama
Uğur Dündar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu övdü sonra adaylığı için bakın ne dedi?
Uğur Dündar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu övdü sonra adaylığı için bakın ne dedi?
Evli eşi çalışan 2022 AGİ ödemesi kaç para oldu 2022 yeni AGİ tablosu
Evli eşi çalışan 2022 AGİ ödemesi kaç para oldu 2022 yeni AGİ tablosu
Samsun'da genç öğretmenden kahreden haber geldi
Samsun'da genç öğretmenden kahreden haber geldi
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 2022 zammı kaç para oldu son haber geldi
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 2022 zammı kaç para oldu son haber geldi
Ekmek kuyruğu ABD gazetesinde haber oldu: İnsanlara sormanıza gerek yok
Ekmek kuyruğu ABD gazetesinde haber oldu: İnsanlara sormanıza gerek yok
Yeşil kategorideki Hira kod adlı PKK'lı Deniz Orak etkisiz hale getirildi
Yeşil kategorideki Hira kod adlı PKK'lı Deniz Orak etkisiz hale getirildi
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 2022 AGİ ödemesi kaç para oldu? 2022 AGİ zamlı ödeme tablosu
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 2022 AGİ ödemesi kaç para oldu? 2022 AGİ zamlı ödeme tablosu
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 2022 tablosu ödemeleri
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 2022 tablosu ödemeleri