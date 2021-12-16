Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek isim belli oldu. Derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
Yarın:
20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus