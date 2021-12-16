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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek isim belli oldu. Derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

Yarın:

20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu 

18 aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan 

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek 

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük 

19 aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

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