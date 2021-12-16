Gübre fiyatları uçunca sahte gübre ile çiftçiyi dolandırıyorlar! Bir kamyon sahte gübre yakalandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarmanın durdurduğu TIR'daki 35 ton sahte gübreye el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Gübre fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası çiftçinin bu yıl tarlasını ekememe tehlikesi ortaya çıkmıştı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi'nin desteğiyle, dün, saat 18.00 sıralarında, kent girişinde durdurdukları TIR'da arama yaptı. TIR'da 35 ton sahte gübre ele geçirildi. Araçta bulunan H.C. (49) ile O.K. (55), gözaltına alındı.

Sahte gübre ile yakalanıp serbest bırakıldılar

Şüphelilerin sahte gübreleri Salihli ilçesinde, E.K.'den (30) satın aldıkları belirlendi. Ele geçirilen sahte gübreler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sahte gübreleri satan E.K.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

13 Aralık'ta da Ahmetli'de 59 ton yakalanmıştı

Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde de 12-13 Aralık'ta toplam 59 ton sahte gübre ele geçirilmiş, gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylelikle kentte son 4 gün içinde ele geçirilen sahte gübre miktarı 94 ton oldu.