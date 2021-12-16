Konya Mevlana Müzesi'nde misyonerler İncil dağıtıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Mevlana Müzesi ve Mevlana Kültür Merkezi’nde İngiltere merkezli çalışan misyonerlerin İranlı turistlere Farsça İncil dağıtıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Mevlana Müzesi civarında İncil dağıtıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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KONYA İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde İncil dağıtıldığı ile ilgili haberlerin yayınlanması üzerine çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yapılan haberlerin asılsız olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Buna benzer bir olayın iki yıl önce meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Törenlerin başladığı günden bu zamana kadar, törenlerde ve Mevlana Türbesi civarında böyle bir etkinlik gerçekleşmemiştir. Şeb-i Arus haftası sebebiyle bölgede alınan güvenlik önlemleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtları ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarlarla alakalı böyle bir konuya rastlanmamıştır. Polis ekipleri tarafından bölge esnafıyla yapılan görüşmelerde böyle bir olaya şahit olunmadığı anlaşılmıştır. İddia edilen haberler, huzur ortamında gerçekleştirilen Şeb-i Arus Törenleri'nin manevi havasına uygun değildir."

Açıklamada, 2019 yılında Seb-i Arus etkinliklerinin yapıldığı hafta, gelen ihbar sonucunda Şerafettin Camii çevresinde duvara bir İncil bırakıldığının tespit edildiği ve görevli zabıta personeli tarafından güvenlik şube ekiplerine teslim edildiği hatırlatılarak, yapılan kamera incelemelerinde çevrede İncil dağıtımı gibi faaliyette bulunan kişilere rastlanılmadığı bildirildi.