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İzmir’de tefecilerin ajandası ele geçirildi yazılanlar pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir’de tefecilerin ajandası ele geçirildi yazılanlar pes dedirtti

İzmir'de 'Tefeci Menizeler' olarak bilinen çeteye düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Tefecilerin 2 bin lira verdikleri bir kişinin borcuna faiz yükleyerek 54 bin, 3 bin 500 lira verdikleri bir başka kişiden ise 64 bin TL geri ödeme istedikleri, ödemeyince ise darbettikleri öğrenildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli fiziki ve teknik takipler sonucunda, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, emekli, taksi şoförü, küçük esnaf meslek gruplarından çok sayıda vatandaşa, faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Yenişehir ve Tepecik bölgelerinde bölgede 'Tefeci Menizeler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 14 Aralık günü, Özel Harekat destekli 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6'sı kardeş olduğu öğrenilen S.M., C.M., E.M., Ş.M., Ş.M., B.K., N.K. adlı toplam 7 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 165 adet senet, mağdur şahıslara ait kayıtların bulunduğu 34 adet ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 ABD Doları, çok sayıda doküman (satış Belgeleri, icra evrakları), 2 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek (bong düzeneği) ve 5 gram uyuşturucu (metanfetamin) madde ele geçirildi.

2 bin liraya 54 bin lira, 3 bin 500'e 64 bin lira ödeme talep etmişler

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin borç verdikleri kişilerin isimleri ile borç verilen para miktarını ajandaya kaydettikleri, her hafta tahsilatını yaptıkları para miktarını da listelediklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin aralarında kıraathane işletmecisi, taksi şoförü, garson, demir ustası ile birçok esnafa da faizle para verdikleri belirlendi. Şüphelilerin 2 bin lira verdikleri bir kişinin borcuna yüksek faiz uygulayarak 54 bin lira, 3 bin 500 lira verdikleri bir başka kişiden ise 64 bin lira geri ödeme talep ettikleri, ödeyemenleri ise darbettikleri öğrenildi.

Suç örgütünün, yüzlerce vatandaşı kullandıkları yöntemle mağdur ederek borç batağına sürükledikleri tespit edilirken, mağdur vatandaşların sayısının daha çok olduğu ve şikayetçi olan kişi sayısının artabileceği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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