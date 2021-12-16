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BDDK'dan çekilen krediler için flaş talimat! Türk lirası kredi çekilip dolara çevriliyordu

BDDK'dan çekilen krediler için flaş talimat! Türk lirası kredi çekilip dolara çevriliyordu

Dolarda aşırı yükselişler sonrası bankalardan Türk lirası çekilen kredilerin dolara çevrildiği tespit ediliyordu. BDDK konuyla ilgili uyarı yaptı!

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.

Yeni Şafak gazetesi 'Dövize limit getirilsin' haberi yayınlamıştı

Dövizin yükselmesine sebep olarak gösterilen alım satım spekülasyonların önüne geçmek için Türk Ticaret Kanunu'nundaki 7 bin liranın üzerindeki ticari işlemi bankadan yapma zorunluluğunun döviz için de getirilmesi istendi.

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