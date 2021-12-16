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Fatih Altaylı'dan olay ekmek iddiası! 1 yıla kalmaz ekmek 6-7 lira olacak

Fatih Altaylı'dan olay ekmek iddiası! 1 yıla kalmaz ekmek 6-7 lira olacak

Milliyet gazetesinin 40 yıl önceki "Dolar 15 Lira oldu" manşetinin fotoğrafı elinde patlayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ekmek fiyatlarıyla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Altaylı, "Buraya da yazayım. Bir yıla kalmaz ekmek 6-7 TL. Sokaktaki telefon soran amca kılıklılara sorarsan, tek suçlu dış güçler" dedi...

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Türkiye halk ekmek büfeleri önündeki kuyrukları ve ekmeğe üst üste gelen zamları konuşurken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan korkutadan tahmin geldi. "Buraya da yazayım. Bir yıla kalmaz ekmek 6-7 TL." diyen Fatih Altaylı, "Sokaktaki telefon soran amca kılıklılara sorarsan, tek suçlu dış güçler. Bakan açık açık 'Dış güç falan yok, doları yükselten iç talep' diyor ama Amca’nın fikri değişmiyor. Tutturmuş 'Amerika' diye." ifadelerini kullandı. 

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Eldeki unu ucuza dağıtarak, Türk çiftçisinden 2 bin TL’nin az üzerinde aldığı buğdayı, dışardan 5 bin TL’ye alıp devlet kesesinden sübvanse ederek ekmek fiyatını tutmaya çalışıyorlar.
Buraya da yazayım.
Bir yıla kalmaz ekmek 6-7 TL.
Sokaktaki telefon soran amca kılıklılara sorarsan, tek suçlu dış güçler.
Bakan açık açık “Dış güç falan yok, doları yükselten iç talep” diyor ama Amca’nın fikri değişmiyor. Tutturmuş “Amerika” diye.
Amcalara desen ki, “Ulan cühela, ABD sana ekonomik savaş açmış olsa, Halk Bank davasını gerekçe gösterip bir ceza uygular. Asıl ekonomik krizi o zaman görürsün” anlar mı?
Tabii ki, anlamaz. Ama emin olun, tüm bunlar beni korkutmuyor.
Türkiye ekonomisi çok kriz gördü.
Bir hükümet aşamıyorsa, aşmamak için inat ediyorsa, ülkeyi ekonomik batağa sürüklüyorsa bir başkası gelir üç beş önlemle toparlar.

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