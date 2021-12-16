2022 asgari ücret ile birlikte AGİ arttı! AGİ 2022 ne kadar olacak? AGİ hesaplama tablosu
Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret belli oldu ve 1425 lira artarak 4250 liraya yükseldi. Bununla birlikte bütün çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de asgari ücret 2022 ile beraber artmış oldu. Kim ne kadar AGİ alacak? İşte o tablo...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4250 lira olarak açıklandı. Bununla birlikte gelir ve damga verisi kaldırıldı. Yeni asgari ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de değişti.
2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 456,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana AGİ olarak iade edilirken 27,15 lirası damga vergisi maaştan kesiliyor.
AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.
Evli çalışmayan ve 2 çocuklu biri için 603 TL, Evli çalışmayan ve 3 çocuklu biri için 684 TL,