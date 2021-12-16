BIST 2.239
DOLAR 15,49
EURO 17,57
ALTIN 887,79
SON DAKİKA
Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı.... Haberin devamı. 2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Erdoğan açıkladı Asgari Ücret 4 bin 250 lira Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası faizi indirdi! Bankaların uygulamaları kilitlendi

Merkez Bankası faizi indirdi! Bankaların uygulamaları kilitlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar kurunun 15.70 üzerine çıkarak yeni rekor kırması, bankaların mobil ve internet bankacılığı uygulamalarını anlık olarak kilitledi.

Abone ol

Merkez Bankası’nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e çektiği duyurmasının hemen ardından bankaların mobil uygulamalarına yönelik artan trafik, kullanıcıların hesaplarına erişiminde sıkıntı yaşanmasına yol açtı. Bazı bankaların mobil uygulamalarına girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,5 arttı
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,5 arttı
Bakan Adil Karaismailoğlu: Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak 
Bakan Adil Karaismailoğlu: Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak 
Elektrik ve akaryakıta zam geliyor! Faturalar artacak: CHP'li Ahmet Akın duyurdu
Elektrik ve akaryakıta zam geliyor! Faturalar artacak: CHP'li Ahmet Akın duyurdu
Ellerde uyuşma karıncalanma hissi neden olur hastalık habercisi mi?
Ellerde uyuşma karıncalanma hissi neden olur hastalık habercisi mi?
Bartın'da ırmak taşma noktasına geldi! Köprü kapatıldı: Evleri su bastı
Bartın'da ırmak taşma noktasına geldi! Köprü kapatıldı: Evleri su bastı
Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor
Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor
Şişme kale faciası! 5 çocuk hayatını kaybetti 4 çocuk yaralandı
Şişme kale faciası! 5 çocuk hayatını kaybetti 4 çocuk yaralandı
Kastamonu'da camide tepki çeken görüntü! Restorasyonda yerinden söküldü
Kastamonu'da camide tepki çeken görüntü! Restorasyonda yerinden söküldü
İzmir’de tefecilerin ajandası ele geçirildi yazılanlar pes dedirtti
İzmir’de tefecilerin ajandası ele geçirildi yazılanlar pes dedirtti
BDDK'dan çekilen krediler için flaş talimat! Türk lirası kredi çekilip dolara çevriliyordu
BDDK'dan çekilen krediler için flaş talimat! Türk lirası kredi çekilip dolara çevriliyordu