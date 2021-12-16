Merkez Bankası faizi indirdi! Bankaların uygulamaları kilitlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar kurunun 15.70 üzerine çıkarak yeni rekor kırması, bankaların mobil ve internet bankacılığı uygulamalarını anlık olarak kilitledi.Abone ol
Merkez Bankası’nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e çektiği duyurmasının hemen ardından bankaların mobil uygulamalarına yönelik artan trafik, kullanıcıların hesaplarına erişiminde sıkıntı yaşanmasına yol açtı. Bazı bankaların mobil uygulamalarına girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı.