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Meral Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek

Meral Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek

 İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, "Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak" dedi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Osmaniye’de esnaf ziyaretinde bulundu. Parti otobüsüyle geldiği Atatürk Caddesi'nde, yağmur altında çıktığı sandalye üzerinden vatandaşlara seslenen Akşener, 24 aydır il il, ilçe ilçe esnaf gezdiğini kaydetti.

Akşener, gerçek dertleri ve problemleri siyasetçilerin diliyle kamuoyunun bilgisine sunmayı amaçladığını belirterek, "Milletin sesi dedik, milletin sesi olduk. Bıkmadan, usanmadan bu dükkanların içindeki kimi zaman neşeyi, kimi zaman hüznü, kimi zaman gözyaşını birlikte paylaştık. Dolayısıyla tam 2 yıldır geziyorum. Bu 2 yılda işsiz gençlerle karşılaştık. Bu iki yılda 82 puan alıp atanamamış öğretmenlerle, 'ayısı dayısı' olan atanmış, ama 82 puanla atanamamış devlet memuru adayı kardeşlerimle karşılaştım. Akşam ne yemek pişireceğini kara kara düşünen kadınlarla karşılaştım. EYT'lilerle, çiftçiyle karşılaştık. Asla kavga etmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyeceğiz. Onu istiyor herkes, çünkü bakın kavga üzerinden birbirimizle dövüşerek oy almak çok kolay. Oculuk, buculuk üzerinden oy almak çok kolay ama siz birbirinizle kavga ederseniz, makulün dışına çıkarsanız, 5 maaşlı danışmanlar 15'e çıkar ama senin oğlun işsiz kalmaya devam eder" dedi.

İktidar partisini yermedim kendi partimi övmedim

Esnaf gezilerinde hiçbir zaman propaganda yapmadığını belirten Akşener, "Sandıkta, o helal oylarınızla ve demokrasiyle bu harami düzeni siz değiştireceksiniz. Ben bugün girdiğim dükkanların hiçbirinde dün olduğu gibi bugün de iktidarı yermeyeceğim. 24 aydır o dükkanların içinde iktidar partisini yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Oylarınıza elbette talibiz. Seçim geldiğinde bizim arkadaşlarımız da gelecekler, sizi ikna edecekler. İkna edebilen oy alacak ama yapmaya çalıştığım şey şu; bunu ısrarla söylemeye devam ediyorum, gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim. Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak" diye konuştu.

Meral Akşener, daha sonra cadde üzerinde esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Ardından Cevdetiye Belde Belediyesi'ni ziyaret eden Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Özer ile görüşmesinin ardından Kadirli ilçesine hareket etti.

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