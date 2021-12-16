Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ekimde aylık yüzde 5,5 artarak 209,9 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 209,9 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, ekimde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 40 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 16,8 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,1, 5,8 ve 5,7'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 38,7, Ankara'da yüzde 36,1 ve İzmir'de 40,2 yükseldi.