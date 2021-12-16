Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ilk tepki: İlk dediğim oldu ikincisi...

Asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkmasıyla ilk tahmininin tuttuğunu söyleyen Ekonomist Özgür Demirtaş ikinci tahmininin de 2-3 aya gerçek olacağını söyledi. Demirtaş'ın asgari ücrete ilk tepkisini sosyal medyadan verdi.

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Özgür Demirtaş 4250 lira olarak belirlenen asgari ücret için sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Aynen dediğim gibi Asgari Ücret 4250 TL oldu! Şimdi Asgari Ücretliler: 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre ÇOK daha az Mal ve Hizmet alabildiklerini görecekler... İlk Tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur."

Bebek maması etiketiyle tepki göstermişti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım." paylaşımı yapmıştı.