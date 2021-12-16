BIST 2.239
DOLAR 15,49
EURO 17,57
ALTIN 887,79
SON DAKİKA
Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı.... Haberin devamı. 2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Erdoğan açıkladı Asgari Ücret 4 bin 250 lira Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ilk tepki: İlk dediğim oldu ikincisi...

Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ilk tepki: İlk dediğim oldu ikincisi...

Asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkmasıyla ilk tahmininin tuttuğunu söyleyen Ekonomist Özgür Demirtaş ikinci tahmininin de 2-3 aya gerçek olacağını söyledi. Demirtaş'ın asgari ücrete ilk tepkisini sosyal medyadan verdi.

Abone ol

Özgür Demirtaş 4250 lira olarak belirlenen asgari ücret için sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Aynen dediğim gibi Asgari Ücret 4250 TL oldu! Şimdi Asgari Ücretliler: 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre ÇOK daha az Mal ve Hizmet alabildiklerini görecekler... İlk Tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur."

Bebek maması etiketiyle tepki göstermişti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım." paylaşımı yapmıştı.

İlgili Haberler
2022 AGİ ödemeleri kaç para oldu zamlı AGİ 2022 tablosu Asgari Ücret 2022 net 4 bin 250 lira oldu! Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı 2022 yılı için asgari ücret zammı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı zamlı asgari ücret 4 bin 250 lira oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği'nden uyardı! Bu ilçelere kar geliyor
İstanbul Valiliği'nden uyardı! Bu ilçelere kar geliyor
F1 pilotu Lewis Hamilton şövalyelik nişanını törenle aldı
F1 pilotu Lewis Hamilton şövalyelik nişanını törenle aldı
Aydın'da emekli polis evde vurulmuş halde bulundu! Meğer 2 ay önce...
Aydın'da emekli polis evde vurulmuş halde bulundu! Meğer 2 ay önce...
Merkez Bankası'ına faiz tepkisi: Beklenenin tam tersi olacak
Merkez Bankası'ına faiz tepkisi: Beklenenin tam tersi olacak
Trafikte silahıyla 1 kişiyi öldüren eski futbolcu Sezer Öztürk'e istenen ceza belli oldu
Trafikte silahıyla 1 kişiyi öldüren eski futbolcu Sezer Öztürk'e istenen ceza belli oldu
Merkez Bankası faizi indirdi! Bankaların uygulamaları kilitlendi
Merkez Bankası faizi indirdi! Bankaların uygulamaları kilitlendi
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,5 arttı
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,5 arttı
Bakan Adil Karaismailoğlu: Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak 
Bakan Adil Karaismailoğlu: Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak 
Meral Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek
Meral Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek
Elektrik ve akaryakıta zam geliyor! Faturalar artacak: CHP'li Ahmet Akın duyurdu
Elektrik ve akaryakıta zam geliyor! Faturalar artacak: CHP'li Ahmet Akın duyurdu